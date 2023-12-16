Матч чемпионата Англии отменен из-за потерявшего сознание футболиста «Лутона»

Капитан футбольного клуба «Лутон Таун», защитник Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», игру приостановили, а позже отменили. Об этом говорится в аккаунте Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети X (бывш. Twitter).

Встреча команд проходила в Борнмуте, игра была прервана при счете 1:1. Локьер упал на 59-й минуте матча, к нему подбежали медики и тренеры.

Игру приостановили, футболисты ушли в подтрибунное помещение. После этого было объявлено об отмене матча, а спортсмена увезли в больницу.

В мае Локьер потерял сознание во время игры против «Ковентри Сити» в матче плей-офф за выход в АПЛ. Тогда его унесли с поля на носилках и госпитализировали, напоминает «Спорт-Экспресс».