Реклама
Прямой эфир
Мир
The Times узнала о намерении Лондона затянуть украинский конфликт
Мир
Верховный суд Израиля отменил спорный закон в рамках судебной реформы
Армия
Путин вручил памятные значки участникам спецоперации
Спорт
Команду «Формулы-1» с самой длинной безвыигрышной серией переименовали в Stake
Общество
В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших при обстреле города ВСУ
Общество
Устроившие драку с участниками СВО мигранты задержаны в Челябинске
Мир
Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели пятилетней россиянки на Пхукете
Общество
Сжегшую паспорт девушку заключили под стражу в Брянске
Мир
FT узнала о реакции Зеленского на слова Залужного о провале ВСУ
Общество
СК возбудил уголовное дело после оскорбления мигрантами участников СВО
Армия
Участник СВО поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Общество
Родственникам погибших при обстреле Белгорода выплатят 3 млн рублей
Мир
Президент IIHF Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования
Общество
Минздрав РФ сообщил о состоянии доставленных в Москву белгородцев
Мир
Два человека погибли в Японии в результате серии землетрясений

У жителя Великого Новгорода изъяли гирлянду с лозунгом украинских националистов

Полиция изъяла у жителя Новгорода гирлянду с лозунгом украинских националистов
0
Фото: vk.com/ЧП 53 Великий Новгород Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Великого Новгорода составила протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ и изъяла гирлянду, сияющую строкой с лозунгом украинских националистов, сообщили 1 января в пресс-службе УМВД региона.

Жители одного из районов города в новогоднюю ночь заметили, как на балконе одной из квартир по улице Ломоносова сияет гирлянда с бегущей строкой «Слава Украине!» — лозунгом «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). Очевидцы сняли видео и выложили в группе «ЧП 53 Великий Новгород Новости» соцсети «ВКонтакте».

Новогоднее украшение вызвало у новгородце негодование и требования призвать к ответственности за такие украшения. Полиция города обратила внимание на ситуацию и обратилась к собственнику украшения. По его словам, гирлянду он купил на AliExpress, а бегущей строкой выдавалась надпись «С Новым годом!». Ни о какой «Слава Украине!» он якобы не знал.

«Гирлянда была изъята. Составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Дело будет рассматривать суд», — сказали «РИА Новости» в полиции города.

Семь лет за фейки: наказание за дискредитацию СВО ужесточат
Госдума рассматривает поправки в УК и КоАП об ответственности за ложные сведения об участниках спецоперации

В этот же день в Челябинске задержали трех мигрантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников СВО. Сообщалось, что хулиганы оскорбляли местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен, вели себя вызывающе. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников специальной военной операции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024