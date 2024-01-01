У жителя Великого Новгорода изъяли гирлянду с лозунгом украинских националистов

Полиция Великого Новгорода составила протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ и изъяла гирлянду, сияющую строкой с лозунгом украинских националистов, сообщили 1 января в пресс-службе УМВД региона.

Жители одного из районов города в новогоднюю ночь заметили, как на балконе одной из квартир по улице Ломоносова сияет гирлянда с бегущей строкой «Слава Украине!» — лозунгом «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). Очевидцы сняли видео и выложили в группе «ЧП 53 Великий Новгород Новости» соцсети «ВКонтакте».

Новогоднее украшение вызвало у новгородце негодование и требования призвать к ответственности за такие украшения. Полиция города обратила внимание на ситуацию и обратилась к собственнику украшения. По его словам, гирлянду он купил на AliExpress, а бегущей строкой выдавалась надпись «С Новым годом!». Ни о какой «Слава Украине!» он якобы не знал.

«Гирлянда была изъята. Составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Дело будет рассматривать суд», — сказали «РИА Новости» в полиции города.

В этот же день в Челябинске задержали трех мигрантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников СВО. Сообщалось, что хулиганы оскорбляли местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен, вели себя вызывающе. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников специальной военной операции.