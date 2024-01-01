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Устроившие драку с участниками СВО мигранты задержаны в Челябинске

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Трех мигрантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников СВО, задержали в Челябинске. Об этом 1 января сообщил Telegram-канал следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области во взаимодействии с оперативными подразделениями областного ГУ МВД задержаны трое подозреваемых, один из которых — несовершеннолетний, в совершении 1 января текущего года на одной из улиц Советского района города Челябинска хулиганских действий в отношении участников СВО и их жен», — сказано в сообщении.

После проведения обысков у подозреваемых были изъяты орудия совершения преступления. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения и направят в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили следователи.

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Ранее в этот день СУ СКР по Челябинской области сообщало о возбуждении уголовного дела после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором мигранты оскорбляли участников спецоперации. Сообщалось, что хулиганы оскорбляли местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен, вели себя вызывающе. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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