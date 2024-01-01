Двое детей провалились под лед в Тверской области

Двое детей провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. В результате инцидента утонула семилетняя девочка, четырехлетнего мальчика спас очевидец. Об этом 1 января сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вблизи дома № 1 по улице Советской. Предварительно установлено, что двое детей, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду.

Уточняется, что тело девочки еще не найдено.

На место происшествия выехал прокурор Рамешковского района Иван Чурилов.

«Установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролируются», — резюмировали в ведомстве.

Ранее, 27 декабря, в Амурской области 12-летний подросток провалился под лед подземного водоема в заброшенном элеваторе. На момент прибытия спасателей ребенок находился по грудь в воде и держался руками за лед, пострадавшего вытащили с помощью веревки и передали врачам.