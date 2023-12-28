Ребенок провалился под лед в заброшенном элеваторе в Приамурье
В Амурской области 12-летний подросток провалился под лед подземного водоема в заброшенном элеваторе. Ребенка вытащили спасатели.
Инцидент произошел вечером 27 декабря в поселке Серышево. По данным Амурской службы новостей, группа школьников находилась на территории промзоны. Подросток вышел на лед подземного водоема старых коммуникаций и провалился.
Остальные ребята незамедлительно вызвали службу спасения. На момент прибытия спасателей ребенок находился по грудь в воде и держался руками за лед. Мальчика вытащили с помощью веревки и передали врачам.
В Самарской области рыбак провалился в промоину на реке Волге. Мужчина находился в 70 м от берега. На место происшествия направились аэроглиссер и судно на воздушной подушке. Спасатели помогли мужчине выбраться из воды и передали его врачам скорой помощи.