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Xiaomi объявила о старте продаж бюджетной версии RedmiBook 16 за $475

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Фото: Global Look Press/Omar Marques
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Компания Xiaomi объявила о старте продаж бюджетного RedmiBook 16 2024 модельного года по цене $475 за 16-дюймовый гаджет с 512 ГБ оперативной памяти и $500 за 1 ТБ оперативки, сообщил портал Gadgettendency 1 января.

Бюджетная версия RedmiBook получила 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей, частотой кадров 120 Гц и максимальной яркостью 400 кд/кв. м. Экран обеспечивает покрытие 100% цветового пространства sRGB. У экрана низкий уровень синего свечения и отсутствует мерцание, что подтверждено сертификатом Rheinland.

Процессор у этой версии гаджета — Intel Core i5-12450H. В ноябре 2023 года была выпущена версия с процессором Core i5-13500H стоимостью $615–655 в зависимости от объема памяти.

Корпус ноутбука цельнометаллический толщиной около 15,9 мм и весом почти 1,63 кг. Аккумулятор имеет емкость 56 Вт⋅ч и адаптер GaN мощностью 100 Вт.

Бюджетный RedmiBook может воспроизводить локальное видео в разрешении 1080P в течение 14 часов. Он оснащен четырьмя микрофонами и двумя динамиками и поддерживает технологию Dolby Atmos. Устройство оснащено аудиоинтерфейсом 3,5 мм HDMI2.1, двумя разъемами USB-A3.2 Gen1, одним полнофункциональным USB-C3.2 Gen2 и одним USB-2.0.

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28 декабря Xiaomi представила свой первый электромобиль на общей со смартфонами операционной системе. Электромобиль представлен в серебристом оттенке с легкосплавными дисками с пятью спицами в паре с шинами Michelin. Машина работает на операционной системе HyperOS.

Ранее, 21 декабря, Xiaomi выпустила ностальгическое видео в честь операционной системы (ОС) MIUI, которая в скором времени прекратит работу. На новых устройствах ее заменит HyperOS, которая выступит единой экосистемой для человека, автомобиля и смарт-дома.

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