Xiaomi попрощалась с ОС MIUI ностальгическим видео

Компания Xiaomi выпустила ностальгическое видео в честь операционной системы (ОС) MIUI, которая в скором времени прекратит работу. Ролик был опубликован 21 декабря в YouTube.

Китайский производитель показал эволюцию оболочки, первая версия которой появилась в 2010 году. На новых устройствах ее заменит HyperOS, которая выступит единой экосистемой для человека, автомобиля и смарт-дома.

Первым смартфоном с новой ОС от Xiaomi станет Poco F5. Его пользователи уже стали получать патчи с обновлением.

Ранее, 18 декабря, научно-технический центр информационных технологий «РОСА» представил «антишпионский» смартфон «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл» отечественной разработки. Смартфон обладает 128 ГБ внутренней памяти, также пользователю доступно 10 ГБ облачного хранилища.