Xiaomi представила первый электромобиль

Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль на общей со смартфонами операционной системе. Об этом 28 декабря в соцсети X (бывш. Twitter) сообщил генеральный директор корпорации Лэй Цзюнь.

«Привет, Xiaomi SU7, добро пожаловать в Human x Car x Home», — написал он.

Электромобиль представлен в серебристом оттенке с легкосплавными дисками с пятью спицами в паре с шинами Michelin. Машина работает на операционной системе HyperOS.

Компания пока не раскрыла технические характеристики SU7. Автомобиль находится в производстве и через несколько месяцев появится на внутреннем рынке. Подробности о ценах также держатся в секрете.

В июле Tesla собрала свой первый серийный электропикап Cybertruck. Экземпляр новой модели был произведен на заводе компании в штате Техас. Он сможет перевозить более 1,5 т грузов. Авто разгоняется до 96 км/ч за 2,9 с.