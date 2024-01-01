МЧС РФ отменило угрозу цунами на побережье Сахалина

Центр цунами ГУ «Сахалинское УГМС» 1 января отменил угрозу стихийного бедствия, которая была объявлена ранее в этот день. Предупреждение поступило после серии землетрясений в Японии.

«01 января в 23:02 (сах) Центром цунами ГУ «Сахалинское УГМС» отменена угроза цунами». Максимальная высота волны была зарегистрирована в МО «Холмский ГО» и составила 18 см», — сказано в сообщении.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что эвакуация населения острова не проводится, так как ожидаемая высота волны — не более 50 см.

Ранее, около 18:40 по местному времени, тревога была объявлена на западном побережье острова Сахалин, в прибрежных районах включена система оповещения.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м. В стране началась проверка состояния объектов атомной энергетики.

Угрозу цунами также объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.