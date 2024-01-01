В Анкаре заявили о скорой готовности обсуждать с Москвой план газового хаба

Обсуждения «дорожной карты» газового хаба в Турции между Москвой и Анкарой могут начаться в конце января–начале февраля, заявил 1 января источник в столице республики.

«Приблизительно с конца января–начала февраля», — сообщил собеседник «РИА Новости».

25 ноября вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии РФ и Турции сообщал, что «Газпром» договорился с турецкой стороной о подготовке «дорожной карты» по турецкому газовому хабу. Они заметил, что реализация проекта может начаться в 2024 году.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть идея расширить поставки российского газа через Турцию. Говоря о создании газового хаба в республике, глава государства отметил, что речь идет прежде всего о создании электронной площадки торговли газом в Европу.

4 сентября Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых российский лидер выразил надежду на скорейшее продвижение работы по созданию газового хаба.

В свою очередь Эрдоган заявил о планах создать центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа и полезных ископаемых. Он добавил, что планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба должны позитивно отразиться на ценах на энергоносители.