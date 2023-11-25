Новак рассказал о ходе согласования дорожной карты газового хаба в Турции

По вопросу реализации проекта турецкого газового хаба идет плотное взаимодействие «Газпрома» и Botas. Об этом 25 ноября сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии РФ и Турции в Анкаре.

«Сейчас на согласовании сторон дорожная карта. Турецкие партнеры планируют прибыть в Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с наработками в этой области. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации данного проекта», — рассказал Новак телеканалу «Россия 24».

Ранее в этот день вице-премьер отметил, что Россия фиксирует положительную динамику по всем направлениям сотрудничества с Турцией. По его словам, по итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнеров РФ.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» (РЭН) заявил, что у Москвы есть идея расширить поставки российского газа через Турцию. Говоря о создании газового хаба в республике, глава государства отметил, что речь идет прежде всего о создании электронной площадки торговли газом в Европу.

4 сентября Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых российский лидер выразил надежду на скорейшее продвижение работы по созданию газового хаба.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция планирует создать центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа и полезных ископаемых. Он также добавил, что планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба должны позитивно отразиться на ценах на энергоносители.