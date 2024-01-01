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В МЧС заявили об отсутствии угрозы опасных волн цунами на Сахалине

МЧС: на Сахалине не проводится эвакуация, угрозы опасных волн цунами нет
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Фото: ТАСС/Елена Верещака
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Эвакуация жителей Сахалина на фоне объявления угрозы цунами не проводится. Об этом 1 января сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Ожидается, что высота волны не превысит 0,5 м. Предположительно, она подойдет к побережью Невельского района к 20:44 (12:44 мск).

«Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет», — добавили в ведомстве.

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Угрозу цунами на Сахалине объявили ранее в этот день. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.

1 января серия землетрясений произошла в Японии. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м. В стране началась проверка состояния объектов атомной энергетики.

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