В МЧС заявили об отсутствии угрозы опасных волн цунами на Сахалине

Эвакуация жителей Сахалина на фоне объявления угрозы цунами не проводится. Об этом 1 января сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Ожидается, что высота волны не превысит 0,5 м. Предположительно, она подойдет к побережью Невельского района к 20:44 (12:44 мск).

«Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет», — добавили в ведомстве.

Угрозу цунами на Сахалине объявили ранее в этот день. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.

1 января серия землетрясений произошла в Японии. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м. В стране началась проверка состояния объектов атомной энергетики.