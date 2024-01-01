Россия с 1 января стала председателем в СНГ

Россия с 1 января стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Этот пост перешел к стране от Киргизии.

Как указывал президент РФ Владимир Путин, как председатель в СНГ Российская Федерация уделит пристальное внимание углублению экономических связей между государствами и расширению расчетов в национальных валютах.

Так, 26 декабря, российский лидер заявил, что РФ будет и далее предпринимать шаги для гармонизации нормативно-правовой базы СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Тогда он отметил, что продолжится работа с партнерами по Содружеству в пользу «активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты». По словам Путина, это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет стран.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что важным в работе будет и сотрудничество в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.