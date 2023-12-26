Путин назвал сотрудничество стран СНГ в борьбе с героизацией нацизма востребованным

Сотрудничество стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма по-прежнему востребовано. Об этом заявил во вторник, 26 декабря, президент РФ Владимир Путин перед началом неформальной встречи лидеров стран СНГ.

«Тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — сказал глава государства.

Поэтому, отметил Путин, Россия считает, что следует и дальше проводить уже ставшие знаковыми акции памяти о павших в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», а также «Поезд Памяти».

Он назвал важным направлением партнерства в рамках СНГ культурно-гуманитарное взаимодействие, которое, по его словам, опирается на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур стран, входящих в объединение.

Ранее, 19 декабря Генассамблея (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. В числе выступивших против — Канада, США, Украина и Япония, за — Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

На следующий день заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что большинство стран — членов ГА ООН понимают, что борьба с нацизмом и неонацизмом необходима. Представители стран Запада начали придумывать разные способы объяснения своего голоса, однако на самом деле они всё время были настроены негативно по отношению к принятой ранее резолюции, отметила дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что принятие российской резолюции является хорошей новостью, Москва приветствует всех, кто поддержал документ.