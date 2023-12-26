Содружеский визит: Россия хочет расширить расчеты в нацвалютах в СНГ

В 2024 году Россия будет председательствовать в СНГ и уделит пристальное внимание углублению экономических связей между его странами, расширению расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин 26 декабря на неформальном саммите Содружества в Санкт-Петербурге. Важным будет и сотрудничество в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма, отметил президент России. Содружество сохраняет статус универсальной политической платформы для поиска совместных решений, особенно это актуально на фоне давления Запада, отметили эксперты. Чем предновогодний Санкт-Петербург впечатлил гостей саммита и как прошла первая после событий в Нагорном Карабахе личная встреча лидеров Армении и Азербайджана, — в материале «Известий».

Культурная программа лидеров СНГ

Владимир Путин второй рабочий день подряд проводит в Санкт-Петербурге — 26 декабря здесь состоялась неформальная встреча глав государств СНГ. Президент России традиционно собирает своих коллеги перед Новым годом. Еще накануне — 25 декабря — по линии ЕАЭС в северную столицу приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении (впервые после пропуска целого ряда мероприятий в формате СНГ). А уже 26 декабря к ним присоединились главы Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана.

Хозяин саммита решил соответствовать заявленному формату мероприятия и пригласил коллег сперва пообщаться в по-настоящему неформальной обстановке: не за столом переговоров, а во время экскурсии по петербургским дворцово-парковым комплексам.

Главы стран — участниц СНГ на экскурсии в Большом Петергофском дворце Фото: REUTERS/Sputnik/Vladimir Smirnov

Первым пунктом программы для лидеров стран Содружества стал музей-заповедник «Павловск», где их встречали рождественскими колядками и провели экскурсию по Павловскому дворцу. Пока все лидеры слушали рассказ экскурсовода, Владимир Путин что-то оживленно обсуждал с Николом Пашиняном: у лидеров не были запланированы двусторонние встречи, поэтому возможность пообщаться тет-а-тет они не упустили.

Затем руководителей стран СНГ ждали в Царском селе. Бывшая летняя резиденция российских императоров преобразилась к Новому году. На площади красовалась огромная рождественская елка, рядом с которой развернулось костюмированное шоу — народные гуляния петровских времен. Финальным пунктом культурной программы стал музей-заповедник Петергоф. Прибывавших во дворец политиков встречал почетный караул и духовой оркестр в исторических мундирах.

Впрочем, не все лидеры присутствовали на культурной программе с самого начала. В частности, только в Царском селе к своим коллегам присоединился глава Азербайджана Ильхам Алиев — до этого он встречался с Александром Лукашенко, который и вовсе пропустил всю культурную часть. В Санкт-Петербурге впервые после событий в Нагорном Карабахе лично встретились лидеры Армении и Азербайджана. Журналисты внимательно следили за действиями и реакциями обоих политиков, однако и Алиев, и Пашинин на неформальном мероприятии вели себя друг с другом сдержанно, никакого явного напряжения между ними не ощущалось. Премьер Армении и президент Азербайджана даже пожали друг другу руки, а после — сели рядом на одной из экскурсий, поскольку остальные стулья уже заняли другие лидеры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Царском Селе Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Товарооборот между странами СНГ

После культурной программы неформальная встреча продолжилась в Константиновском дворце в Стрельне, но уже за столом переговоров. Здесь присутствовали представители практически всех государств, входящих в Содружество. В составе СНГ сейчас 11 стран, однако, как отмечал ранее Владимир Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже номинальные участники и не вовлечены в работу объединения.

Открывая неформальный саммит, Владимир Путин отметил, что уходящий год «был для СНГ исключительно активным и насыщенным», и поблагодарил главу Киргизии за проделанную работу на посту председателя Содружества. В 2024-м эта роль перейдет к России. Москва в духе преемственности продолжит интеграционную деятельность, пообещал президент России.

В план мероприятий по реализации концепции председательства уже вошло 150 пунктов, однако особенно РФ уделит внимание углублению экономических связей Содружества и расширению расчетов в национальных валютах.

Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав государств — участников СНГ Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

— Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств, — отметил Путин.

Он обратил внимание на то, что в уходящем году товарооборот между странами СНГ продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% и составил $83,7 млрд.

Все страны-участницы саммита не только сохраняют между собой экономические отношения, но и остаются частью процессов международного сотрудничества — участвуют в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также активно работают с Китаем и Индией, сказал «Известиям» программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

— Страны СНГ сталкиваются с проблемами, которые испытывает экономическая глобализация в результате тех действий, которые предпринимает Запад. В первую очередь это экономическая война против России, давление на Китай и разрушение международной финансовой инфраструктуры. Поэтому на саммите лидеры могут обсудить, как можно использовать инструменты СНГ и сам формат Содружества, чтобы противостоять негативным внешним воздействиям и одновременно воспользоваться теми возможностями, которые сейчас у нас существуют, — сказал Тимофей Бордачев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ходе закрытой части встречи лидеры СНГ могут обсудить и вопросы безопасности Евразии, связанные с ситуацией на Украине, предположил эксперт. В целом, Содружество сохраняет свой статус универсальной политической платформы, позволяющей обсуждать общие проблемы для поиска взаимных решений, заявил он.

Русский язык — консолидирующий элемент

Успешно продвигается и гуманитарное сотрудничество. Эта сфера опирается на многовековую общую историю и глубокое переплетение культур, уточнил Владимир Путин.

— Не случайно мы с вами сегодня прошлись по исторической части нашего когда-то единого государства. Знаю, что президент Казахстана специально подготовил информацию по этому вопросу, — сказал он, уточнив, что этот доклад также будет заслушан в закрытом режиме.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, президент напомнил о договоре об учреждении Международной организации по русскому языку, которая будет содействовать его продвижению не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами.

— Русский язык является важнейшим консолидирующим элементом постсоветского пространства, ключом к взаимопониманию и свободному общению для сотен миллионов жителей стран СНГ, — сказал глава государства.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На этом фоне востребованным остается сотрудничество в вопросах борьбы с фальсификацией истории и с героизацией нацизма. Для этого Владимир Путин предложил и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны — такие, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд Памяти».

В завершение Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных «Игр будущего», которые пройдут в Казани 21 февраля 2024 года — это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и традиционные дисциплины, и киберспорт.

Первоочередной задачей российского председательства в СНГ станет сохранение и укрепление тесных связей между народами Содружества, развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве СНГ, заключил Владимир Путин.