«Пора закончить ждать, пока мы рухнем»
Уровень бедности в России по итогам 2023 года достигнет исторического минимума, но его нужно и вовсе сводить к нулю. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря. При этом реальные доходы россиян в целом за 10 месяцев этого года выросли на 3,9% по сравнению с таким же приодом 2022-го. Хорошие показатели демонстрирует и продолжительность жизни, которая уже превысила допандемийный уровень. Однако тенденцию на снижение рождаемости в стране переломить пока не удается. Что ждет нацпроекты в следующем году и в скольких странах принимают российские карты «Мир» — в материале «Известий».
В чем ключ к повышению доходов граждан
Владимир Путин 21 декабря обсудил итоги реализации национальных проектов в уходящем году — это 14 направлений развития России, утвержденные правительством. С нового года ожидается еще один — «Беспилотные авиационные системы». Большинство проектов, однако, завершат свое действие уже в конце следующего года, и для них, по словам Владимира Путина, предстоит определить целевые параметры развития, которые соответствуют возросшим возможностям страны и более высоким запросам общества. При этом горизонт планирования для них также расширят до 2036-го. К слову, некоторые нацпроекты уже были продлены: к примеру, «Безопасные качественные дороги» действует до 2030-го. Также планируют пролонгировать «Культуру» и «Экологию».
Россия имеет потенциал, который позволяет ей выйти на принципиально другой уровень и динамику развития. При этом действующие планы в улучшении инфраструктуры, социальной сферы и поддержке демографии остаются предельно реалистичными.
— Ключевой критерий эффективности нашей работы — это оценка граждан, мы с вами об этом многократно говорили. Как они воспринимают динамику и темп, качество изменений в их жизни, — сказал Владимир Путин на открытии заседания.
Так, ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 10 месяцев 2023 года превысила допандемийный уровень, а младенческая смертность и вовсе находится на историческом минимуме, сказал президент. При этом пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости, но на этом, по его словам, сказываются объективные причины вроде последствий «демографической ямы». Поэтому вопрос семьи должен быть сквозным во всех планах по развитию России. Он также дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.
— Вновь подчеркну: сбережение народа — это наш приоритет на поколения вперед. Повторю, в ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов первостепенное значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи, — отметил глава государства.
Отслеживать реализацию обновленных нацпроектов продолжит и Народный фронт, предоставляя Владимиру Путину раз в полгода официальный доклад со всеми рисками и достижениями.
— Мы, например, будем продолжать вести народный контроль качества ремонта или строительства дорог, предоставления социальных мер поддержки, вовлечения в регулярное занятие спортом, соблюдения экологических норм и внедрения мер поддержки бизнеса. Сейчас мы проверяем реализацию 12 национальных проектов, по каждому из которых получаем обратную связь от граждан, представителей определенных профессий (врачи, учителя и другие), а также предпринимателей, — сказал «Известиям» замруководителя исполкома Народного фронта Сергей Соколов.
По оценкам президента, исторического минимума в 2023 году достигнет и уровень бедности. Тем не менее его нужно и вовсе сводить к нулю, и ключом к этому станет формирование экономики квалифицированных кадров и хорошие зарплаты, подчеркнул он. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, только в III квартале этого года около 1,1 млн россиян вышли из-за черты бедности — рост их номинальных доходов составил 108,5%. При этом реальные доходы граждан России за 10 месяцев этого года выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, уточнила она.
Помимо зарплат важно обеспечить внутренний рынок России достаточным количеством товаров. Причем, по мнению президента, этому может поспособствовать развитие деловой активности, которое удовлетворит растущий спрос по широкой группе продукции. По всей видимости, президент так намекнул на проблему последних недель с ростом цен на куриные яйца, которая очень волнует россиян.
— Подчеркну: построение именно такой экономики — экономики предложения — в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары, а такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы, — заявил он.
Какова доля рубля в международных расчетах
Обеспечить приток капитала в важнейшие и перспективные точки роста российской экономики также должны банковская система и фондовый рынок. Хотя в целом отечественным компаниям удалось сохранить ритмичность работы, несмотря на санкции: они смогли заменить иностранные материалы на российские аналоги, заявил президент. Так, за январь-октябрь этого года обрабатывающая промышленность выросла на 7,4%, а приток капиталовложений в отрасль за январь-сентябрь составил 12,2%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов уточнил, что экономика также нашла «точку равновесия экспорта и импорта». Свидетельством этому он назвал приемлемый курс доллара в районе 90 рублей для российских экспортеров и импортеров.
РФ также развивает систему поддержки экспорта товаров и услуг для перспективных партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке, сказал президент. К слову, объем экспортных поставок России на рынки дружественных стран, по данным Андрея Белоусова, в 2023 году составил $360 млрд — что на 60% выше по сравнению с 2021 годом. Он также добавил, что карты платежной системы «Мир» сегодня принимаются на территории 10 государств.
На этом фоне западные страны должны сами думать, чем они руководствуются в отношениях с Москвой — эфемерными соображениями уничтожения России или выстраиванием многополярного мира на демократическом фундаменте, подчеркнул глава РФ.
— Мы не закрываемся от американского континента, Северной Америки — США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран, им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем, — сказал Владимир Путин.
На этом фоне он назвал важным создание независимой финансовой инфраструктуры и широкое использование нацвалют в торговле. К примеру, доля рубля в международных расчетах РФ выросла с 2021 года вдвое — до 35%, а вместе с валютами дружественных стран она достигает 75%, заявил президент. Кроме того, примерно на треть сократился и внешний долг России.
— И государство сокращает, и компании наши ведущие сокращают: возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми, — пояснил он.
За сколько можно доехать из Москвы в Казань по новой трассе
В этот же день Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку федеральной трассы М-12 «Восток» до Казани. Ее построили в опережающие сроки — на семь месяцев раньше запланированного. Теперь время в пути между Москвой и Казанью займет не 12, а 6,5 часов.
— Это очень важно: за такой короткий срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, — сказал президент на церемонии открытия.
Трасса от Москвы до Казани протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Через каждые 50-80 км на трассе расположены многофункциональные зоны.
— Вчера лично сам за рулем проехал до Москвы. Слова благодарности — такой дороги я не видел, это другая сторона, другое понимание, — рассказал на церемонии глава Татарстана Рустам Минниханов. — Все четыре службы сервиса посетил, и покушать, и заправиться. Все продумано. Система автоматического снятия денег тоже работает. Все на высшем уровне. Вам поклон, спасибо правительству, строителям я поклонился уже, сказал им: «Биг зур рахмет».
Новая автодорога, по мнению главы республики, сможет укрепить связь между регионами, повысить транспортную доступность и способствовать развитию туризма. Владимир Путин рассчитывает на повышение инвестиционной привлекательности, а как следствие — на создание рабочих мест, строительство жилья, открытие и рост компаний.
В целом Россия достигла в этом году рекордных показателей по строительству и реконструкции дорог — в нормативное состояние привели более 31 тыс. км. федеральных, региональных и местных трасс. В том числе это касается и новых регионов. Причем там уже уложено более 188 млн кв. м. асфальтобетона.