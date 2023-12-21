«Пора закончить ждать, пока мы рухнем»

Уровень бедности в России по итогам 2023 года достигнет исторического минимума , но его нужно и вовсе сводить к нулю. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря . При этом реальные доходы россиян в целом за 10 месяцев этого года выросли на 3,9% по сравнению с таким же приодом 2022-го. Хорошие показатели демонстрирует и продолжительность жизни, которая уже превысила допандемийный уровень. Однако тенденцию на снижение рождаемости в стране переломить пока не удается . Что ждет нацпроекты в следующем году и в скольких странах принимают российские карты «Мир» — в материале «Известий».

В чем ключ к повышению доходов граждан

Владимир Путин 21 декабря обсудил итоги реализации национальных проектов в уходящем году — это 14 направлений развития России , утвержденные правительством. С нового года ожидается еще один — «Беспилотные авиационные системы». Большинство проектов, однако, завершат свое действие уже в конце следующего года, и для них, по словам Владимира Путина, предстоит определить целевые параметры развития, которые соответствуют возросшим возможностям страны и более высоким запросам общества. При этом горизонт планирования для них также расширят до 2036-го . К слову, некоторые нацпроекты уже были продлены: к примеру, «Безопасные качественные дороги» действует до 2030-го. Также планируют пролонгировать «Культуру» и «Экологию».

Россия имеет потенциал, который позволяет ей выйти на принципиально другой уровень и динамику развития . При этом действующие планы в улучшении инфраструктуры, социальной сферы и поддержке демографии остаются предельно реалистичными.



— Ключевой критерий эффективности нашей работы — это оценка граждан , мы с вами об этом многократно говорили. Как они воспринимают динамику и темп, качество изменений в их жизни, — сказал Владимир Путин на открытии заседания.

Так, ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 10 месяцев 2023 года превысила допандемийный уровень, а младенческая смертность и вовсе находится на историческом минимуме , сказал президент. При этом пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости , но на этом, по его словам, сказываются объективные причины вроде последствий «демографической ямы». Поэтому вопрос семьи должен быть сквозным во всех планах по развитию России . Он также дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.



— Вновь подчеркну: сбережение народа — это наш приоритет на поколения вперед. Повторю, в ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов первостепенное значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи, — отметил глава государства.



Отслеживать реализацию обновленных нацпроектов продолжит и Народный фронт , предоставляя Владимиру Путину раз в полгода официальный доклад со всеми рисками и достижениями.

— Мы, например, будем продолжать вести народный контроль качества ремонта или строительства дорог, предоставления социальных мер поддержки, вовлечения в регулярное занятие спортом, соблюдения экологических норм и внедрения мер поддержки бизнеса. Сейчас мы проверяем реализацию 12 национальных проектов, по каждому из которых получаем обратную связь от граждан, представителей определенных профессий (врачи, учителя и другие), а также предпринимателей, — сказал «Известиям» замруководителя исполкома Народного фронта Сергей Соколов.

По оценкам президента, исторического минимума в 2023 году достигнет и уровень бедности. Тем не менее его нужно и вовсе сводить к нулю, и ключом к этому станет формирование экономики квалифицированных кадров и хорошие зарплаты , подчеркнул он. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, только в III квартале этого года около 1,1 млн россиян вышли из-за черты бедности — рост их номинальных доходов составил 108,5%. При этом реальные доходы граждан России за 10 месяцев этого года выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, уточнила она.

Помимо зарплат важно обеспечить внутренний рынок России достаточным количеством товаров . Причем, по мнению президента, этому может поспособствовать развитие деловой активности, которое удовлетворит растущий спрос по широкой группе продукции. По всей видимости, президент так намекнул на проблему последних недель с ростом цен на куриные яйца, которая очень волнует россиян.



— Подчеркну: построение именно такой экономики — экономики предложения — в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары , а такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы, — заявил он.

Какова доля рубля в международных расчетах

Обеспечить приток капитала в важнейшие и перспективные точки роста российской экономики также должны банковская система и фондовый рынок . Хотя в целом отечественным компаниям удалось сохранить ритмичность работы, несмотря на санкции: они смогли заменить иностранные материалы на российские аналоги, заявил президент. Так, за январь-октябрь этого года обрабатывающая промышленность выросла на 7,4%, а приток капиталовложений в отрасль за январь-сентябрь составил 12,2% . Первый вице-премьер Андрей Белоусов уточнил, что экономика также нашла «точку равновесия экспорта и импорта». Свидетельством этому он назвал приемлемый курс доллара в районе 90 рублей для российских экспортеров и импортеров.



РФ также развивает систему поддержки экспорта товаров и услуг для перспективных партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке , сказал президент. К слову, объем экспортных поставок России на рынки дружественных стран, по данным Андрея Белоусова, в 2023 году составил $360 млрд — что на 60% выше по сравнению с 2021 годом. Он также добавил, что карты платежной системы «Мир» сегодня принимаются на территории 10 государств .



На этом фоне западные страны должны сами думать, чем они руководствуются в отношениях с Москвой — эфемерными соображениями уничтожения России или выстраиванием многополярного мира на демократическом фундаменте , подчеркнул глава РФ.



— Мы не закрываемся от американского континента, Северной Америки — США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран, им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем . Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем, — сказал Владимир Путин.

На этом фоне он назвал важным создание независимой финансовой инфраструктуры и широкое использование нацвалют в торговле. К примеру, доля рубля в международных расчетах РФ выросла с 2021 года вдвое — до 35% , а вместе с валютами дружественных стран она достигает 75%, заявил президент. Кроме того, примерно на треть сократился и внешний долг России.

— И государство сокращает, и компании наши ведущие сокращают: возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми, — пояснил он.

За сколько можно доехать из Москвы в Казань по новой трассе

В этот же день Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку федеральной трассы М-12 «Восток» до Казани . Ее построили в опережающие сроки — на семь месяцев раньше запланированного. Теперь время в пути между Москвой и Казанью займет не 12, а 6,5 часов .



— Это очень важно: за такой короткий срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались . Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, — сказал президент на церемонии открытия.



Трасса от Москвы до Казани протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны : Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Через каждые 50-80 км на трассе расположены многофункциональные зоны.



— Вчера лично сам за рулем проехал до Москвы. Слова благодарности — такой дороги я не видел, это другая сторона, другое понимание , — рассказал на церемонии глава Татарстана Рустам Минниханов. — Все четыре службы сервиса посетил, и покушать, и заправиться. Все продумано. Система автоматического снятия денег тоже работает. Все на высшем уровне. Вам поклон, спасибо правительству, строителям я поклонился уже, сказал им: «Биг зур рахмет».

Справка «Известий» Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 км, — один из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.