Юрист рассказала об особенностях договора при работе на «удаленке»

В трудовом договоре у россиян, которые работают дистанционно как из-за границы, так и в РФ, должно быть положение об «удаленке», в противном случае единая ставка НДФЛ в 13–15% не будет применяться. Об этом 1 января сообщила юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите в беседе с «РИА Новости».

Она подчеркнула, что сотрудникам на «удаленке» стоит обратить внимание на детали налогообложения между Россией и страной, откуда они работают.

«Если такой доход должен облагаться не только в РФ, но и в стране налогового резидентства (в большинстве стран работает принцип налогообложения всех общемировых доходов налоговых резидентов), необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в РФ, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника», — сказала Куркулите.

Эксперт напомнила, что Россия приостановила с недружественными странами действия ряда положений налоговых договоров. Однако она отметила, что пункты, которые позволяют зачесть налог, уплаченный за границей, сохраняется.

Куркулите указала, что при этом подобные налоговые соглашения были расторгнуты с рядом государств. По ее словам, работающий в дистанционном формате человек при этом будет являться резидентом этих юрисдикций. Избежать налогообложения в двойном размере в его случае не получится, добавила эксперт.

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится единая ставка НДФЛ в 13–15% для россиян, которые работают дистанционно как из-за границы, так и из России. Нововведение касается сотрудников российских компаний, которые работают удаленно и по трудовым договорам, и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Как отмечалось в документе, для большинства случаев размер налогообложения составит 13%, а 15% предусмотрены для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Указ вступил в силу с 2024 года. Как уточнялось в подписанном главой государства документе, для фрилансеров новые правила начнут действовать с 2025-го.