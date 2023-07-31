Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих в дистанционном формате. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки предусматривают установление ставки 13–15% налога с заработков россиян, которые работают дистанционно как из-за границы, так и из России.



Нововведение касается сотрудников российских компаний, которые работают удаленно и по трудовым договорам, и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).



Как отмечается в документе, для большинства случаев размер НДФЛ составит 13%, ставка 15% предусмотрена для доходов свыше 5 млн рублей в год.



Нормы начнут действовать с 2024 года для штатных сотрудников, а фрилансеров — с 2025 года.

Изначально законопроект для работающих из-за границы россиян был внесен в Госдуму в апреле. Тогда член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала инициативу чрезвычайно актуальной.



После этого законопроект был отозван для уточнений и повторно внесен 31 мая. 20 июня ГД приняла в I чтении нормы по налогообложению для работающих из-за границы, 20 июля во II чтении был принят закон. В окончательном, III чтении, депутаты одобрили поправки и приняли закон, устанавливающий ставку НДФЛ 13 ИЛИ 15%. Позже, 28 июля, Совет Федерации также одобрил закон о единой ставке налога для работающих в удаленном формате.