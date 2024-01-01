Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди переизбран на второй срок, сообщило 31 декабря местное издание Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI).
Центральной темой предвыборной кампании Чисекеди, отмечает издание, стала защита страны, противодействие так называемым иностранным кандидатам и осуждение агрессии Руанды.
По данным CENI, за Чисекеди проголосовало более 13 млн избирателей (73%). Один из самых богатых людей ДР Конго Моиз Катумби, выступивший главным конкурентом политика, значительно отстал от победителя, набрав лишь 18% голосов.
Выборы главы государства, парламентские и местные выборы шли в стране два дня — 20–21 декабря. Явка составила 43%.
Войска Руанды 27 июля вторглись в ДРК, нанесли удар по пограничным службам безопасности и пересекли границу. На следующий день армия ДР Конго отразила вторжение. Конголезская армия намерена продолжить преследование, заявили в ВС ДР Конго.