Войска Руанды перешли границу с ДР Конго

Войска Руанды 27 июля перешли границу с Демократической Республикой Конго. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на командование Вооруженных сил ДРК.

По словам ВС ДРК, подразделения армии Руанды нанесли удар по пограничным службам безопасности и пересекли границу. Информация о дальнейших действиях вооруженных сил, а также о численности войск, пересекших границу, уточняется.

23 июля жертвами боевиков повстанческой группировки «Патриотические и интеграционные силы Конго» стали 10 человек. Глава местной общины Батагура Замунду сообщил, что в ходе атаки боевиков в поселке было сожжено множество домов.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала активные боевые действия на востоке ДРК.