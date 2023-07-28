Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды

Армия Демократической Республики Конго отразила вторжение войск Руанды. Об этом 28 июля сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК.

Подразделения Руанды пересекли границу неподалеку от Гомы, столицы провинции Северное Киву. Войска ДРК дали отпор, заставив оккупантов повернуть назад.

Конголезская армия намерена продолжить преследование, заявили в ВС ДР Конго.

Войска Руанды 27 июля вторглись в Демократическую Республику Конго. Подразделения армии Руанды нанесли удар по пограничным службам безопасности и пересекли границу.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала активные боевые действия на востоке ДРК.