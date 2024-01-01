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Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении назвал способ обрести счастье

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Фото: dalailama.com
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В новогоднем поздравлении 31 декабря Далай-лама XIV поделился открытием, которое позволяет обеспечить себя счастьем и внутренним спокойствием. Для этого достаточно помогать другим, отметил он.

«Мы, люди, разделяем общее желание быть счастливыми и свободными от боли. Мы социальные животные, выживание которых зависит от других. Поэтому, как я часто говорю, мы должны стараться для блага других. Если мы не можем помочь, мы должны хотя бы убедиться, что не причиняем никому вреда. Я обнаружил, что помощь другим — лучший способ обеспечить себе счастье и спокойствие», — написал духовный лидер на странице своего сайта.

Далай-лама признался, что множество проблем, с которыми сталкиваются современные люди, не мешают ему чувствовать оптимизм и понимание ими того, что все взаимосвязаны и все могут вести осмысленную жизнь, создавать лучший мир. Кроме того, мир во всем мире воцарится тогда, когда каждый сможет найти мир внутри себя, добавил он.

«Мы должны стараться развивать сострадание и внутренний мир, независимо от нашей национальности или религии, мы можем внести вклад в благополучие и счастье всего человечества. Если прошлый век был веком насилия, то мы обязаны сделать этот век веком диалога», — подытожил Далай-лама, пожелав всем благоприятного начала 2024 года.

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