Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении назвал способ обрести счастье

В новогоднем поздравлении 31 декабря Далай-лама XIV поделился открытием, которое позволяет обеспечить себя счастьем и внутренним спокойствием. Для этого достаточно помогать другим, отметил он.

«Мы, люди, разделяем общее желание быть счастливыми и свободными от боли. Мы социальные животные, выживание которых зависит от других. Поэтому, как я часто говорю, мы должны стараться для блага других. Если мы не можем помочь, мы должны хотя бы убедиться, что не причиняем никому вреда. Я обнаружил, что помощь другим — лучший способ обеспечить себе счастье и спокойствие», — написал духовный лидер на странице своего сайта.

Далай-лама признался, что множество проблем, с которыми сталкиваются современные люди, не мешают ему чувствовать оптимизм и понимание ими того, что все взаимосвязаны и все могут вести осмысленную жизнь, создавать лучший мир. Кроме того, мир во всем мире воцарится тогда, когда каждый сможет найти мир внутри себя, добавил он.

«Мы должны стараться развивать сострадание и внутренний мир, независимо от нашей национальности или религии, мы можем внести вклад в благополучие и счастье всего человечества. Если прошлый век был веком насилия, то мы обязаны сделать этот век веком диалога», — подытожил Далай-лама, пожелав всем благоприятного начала 2024 года.

С космической орбиты в канун наступления нового года космонавты МКС Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с наступающим Новым годом. Они пожелали не бояться делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим.

Ранее, 30 декабря, спасатели нескольких регионов страны показали, как они радовали детей предновогодними чудесами и подарками. В Подмосковье Дед Мороз, Снегурочка, Пожарный Федор и Белый Медведь поздравили ребят-пациентов одной из детский больниц.