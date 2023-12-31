Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты на МКС Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов в воскресенье, 31 декабря, поздравили россиян с наступающим Новым годом.

«В эти праздничные дни каждый из нас может поделиться частичкой своего душевного тепла со своими родными и близкими, помочь тем, кому это нужно, подарить чудо тем, кто рядом с вами», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Космонавты пожелали не бояться делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим.

«От всей души поздравляем вас с борта МКС с наступающим Новым годом. Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны», — сказал Герой России и командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

Ранее, 30 декабря, спасатели нескольких регионов страны показали, как они радовали детей предновогодними чудесами и подарками. В Подмосковье Дед Мороз, Снегурочка, Пожарный Федор и Белый Медведь поздравили ребят-пациентов одной из детский больниц. А ульяновские огнеборцы порадовали маленьких пациентов Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева. Они собрали для детей, находящихся на длительном лечении, большие коробки с подарками.