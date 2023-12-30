Спасатели МЧС РФ в костюмах зимних волшебников поздравили детей с Новым годом

Ежегодно в преддверии Нового года сотрудники МЧС России устраивают новогодние представления для детей, которые по разным причинам не могут посетить праздничные мероприятия. Перед 2024 годом спасатели нескольких регионов страны показали, как они радовали детей предновогодними чудесами и подарками.

В окна детской клинической больницы в Нижегородской области постучались Деды Морозы — альпинисты и пожарные Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Они приветствовали детей, спускаясь с крыш корпусов больницы с помощью альпинистского снаряжения. Дед Мороз – пожарный вместе со Снегурочкой поднимались с помощью коленчатого подъемника. Это вызвало у маленьких пациентов искренний восторг.

По словам заместителя начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Алексея Пономарева, акция проводится ежегодно и стала традиционной в преддверии Нового года.

«Для детей, которые сейчас в стационаре, на лечении, мы проводим эту акцию. У них и так настроение не очень, а мы поднимаем его нашими выступлениями, поздравительными мероприятиями и тем помогаем выздороветь. Надеемся, у нас всё получилось», — сказал он.

Ульяновские огнеборцы порадовали маленьких пациентов Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева. Они собрали для детей, находящихся на длительном лечении, большие коробки с подарками. Появление Деда Мороза со Снегурочкой обернулось для маленьких пациентов праздником. В роли сказочных саней выступила техника МЧС, а сопровождал героев веселый Колобок-пожарный.

Во Владимире сотрудники МЧС в образах новогодних волшебников приехали к ребятам в детский дом имени Карла Либкнехта, а в Суздале — в специальный коррекционный детский дом. Пожарный Дед Мороз и Снегурочка подарили детям не только праздник, но и напомнили о правилах пожарной безопасности. Малыши остались в восторге от пожарной машины и визита сказочных гостей.

В Подмосковье Дед Мороз, Снегурочка, Пожарный Федор и Белый Медведь поздравили ребят-пациентов одной из детский больниц. Сверкая маяками под окнами больницы и сигналя клаксонами настоящих пожарных машин, они привлекли внимание всех, кто проходит лечение накануне Нового года. Ребята прильнули к стеклам окон и наблюдали, как помощники Деда Мороза спускались к детям с крыш, поднимались по лестницам к окнам.

29 декабря Минобороны РФ показало, как военнослужащие бригады управления 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в преддверии Нового года поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). В ответ малыши подготовили для бойцов стихи и песни, а школьники устроили концерт.