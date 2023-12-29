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Российские военнослужащие поздравили с Новым годом детей Волновахского района

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие бригады управления 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в преддверии Нового года поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Минобороны РФ 29 декабря показало, как проходило вручение подарков.

Вместе с главой Новоселовской сельской администрации Владимиром Туяховым военнослужащие раздали более 250 новогодних сладких новогодних подарков детям.

«Совместно с 29-й армией Восточного округа раздавали подарки в детском садике «Теремок», в новоселовской школе. Дети поблагодарили военнослужащих за подарки, рассказали стишки, устроили маленький концерт», — рассказал Владимир Туяхов.

Он уточнил, что несколько партий подарков остались в администрации поселения и будут позже переданы в каменскую школу и детский сад «Радуга», степановский детсадик «Росинка». Глава администрации поблагодарил военных, волонтеров и всех, кто помогает восстанавливать мирную жизнь в ДНР, поздравил с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, успехов и побед.

По словам исполняющей обязанности директора школы Дарьи Дмитриевны, неважно, сколько лет ребенку, все они ждут подарков, все рады сюрпризам.

«Это очень важно, вы же для них, военные, всегда пример. Они подражают вам, при виде вас они радуются, очень гостеприимные. Когда военные к нам приезжают, ребятам всегда интересно пообщаться, что-то такое спросить, потрогать. И конечно, ребята понимают, что вы — наши герои, защитники, мы этим гордимся», — поделилась она.

Как рассказал механик радиоузла с позывным Забайкалец, в детском саду дети встречали бойцов с позитивом, рассказывали стихи, делились, чем любят заниматься, как помогают родителям, обнимались с военными.

«В начальных классах ребята рассказывали стихотворения, пели песни. Старшие классы приготовили нам концерт», — добавил он.

Военнослужащие группировки войск «Восток» помогают мирным жителям ДНР вернуться к нормальной жизни: на регулярной основе доставляют гуманитарные грузы на освобожденные территории. Взрослым раздаются продуктовые наборы и лекарства, а детям — подарки и конфеты.

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26 декабря корреспондент «Известий» показал, как жителям Горловки в Донецкой Народной Республике раздали партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли, среди прочего, детское питание, зимняя женская одежда, а также одежда для подростков.

15 декабря партию гуманитарной помощи привезли в ДНР волонтеры «Народного фронта». Специальные продуктовые наборы распределили по трем городам республики — Енакиево, Кировском и Горловке. В Горловку тогда были направлены два «КамАЗа» с гумпомощью.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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