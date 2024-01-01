Двое взрослых и один ребенок пострадали в результате ДТП в Калининградской области
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- Двое взрослых и один ребенок пострадали в результате ДТП в Калининградской области
В Калининградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщила 31 декабря пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.
«Сегодня вечером от оператора «Системы-112» поступило сообщение о том, что рядом с поселком Васильково столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие — три человека, из них один шестилетний ребенок», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пожарные и спасатели МЧС оперативно прибыли на место, оказали первую помощь одному из водителей и передали пострадавших медикам. В ликвидации последствий аварии были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники.
Подробности и обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в Мурманской области. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали.