В Мурманской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в Мурманской области. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительной информации, в результате ДТП два человека, находящихся в автомобиле Chevrolet, погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести после столкновения с грузовиком Man», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В региональном ГИБДД уточнили, что инцидент произошел примерно в 16:30. Водитель Chevrolet, двигаясь со стороны поселка Печенга к Мурманску, не учел при обгоне расстояние до встречного авто и столкнулся с грузовиком.

Подробности и обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Ранее в этот день в прокуратуре Москвы сообщили, что в столице один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием автомобиля каршеринга. Уточнялось, что им под чужим аккаунтом управлял 21-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Уточнялось, что в скором времени суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.