Счастливый дракон: как в России встретили Новый год
Наступил новый год. Как россияне встретили 2024-й и чем отличились традиционные гулянья — в фотогалерее «Известий»
Москвичи вышли праздновать в центр
Красная площадь была закрыта для посещения, поэтому люди проводили праздник на Манежной площади
В Казани жители встречали Новый год в парке «Черное озеро»
Там устроили каток и обширную концертную программу
Символ 2024 года по китайскому календарю — Зеленый Деревянный Дракон
Люди с удовольствием примеряли на себя образ мистического животного. Фото с празднования на площади Ленина в Новосибирске
На центральной площади Владивостока построили целый новогодний городок со множеством декораций в стиле дракона
На территории городка также устроили каток. Для многих катание на коньках — неотъемлемая часть праздника