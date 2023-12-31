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В Москве начали повышать температуру отопления перед морозами

Бирюков: в Москве начали повышать температуру отопления перед морозами
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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В Москве приступили к повышению температуры в системе отопления перед предстоящими морозами. Об этом 31 декабря сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С 6 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения», — сказано в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

По словам Бирюкова, в настоящее время в магистральных сетях температура составляет +107...+110 градусов. Он отметил, что к вечеру 5 января она достигнет +130 градусов.

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Ранее в этот день Департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой. Температура воздуха с 1 по 5 января опуститься днем до –19 градусов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до –13 градусов.

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