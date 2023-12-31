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В новых регионах РФ российские паспорта получили почти 90% жителей

МВД: российские паспорта получили почти 90% жителей новых регионов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Почти 90% жителей новых регионов в 2023 году получили паспорта граждан России. Об этом 31 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Представитель ведомства отметила, что эта работа продолжается, так как выдача документов гражданам — это первоочередная задача подразделений по вопросам миграции.

«Для ее решения развернуто девять объектов для печати паспортов непосредственно в новых субъектах, а также в близлежащих Крыму и Ростовской области. Принимаемые меры позволили документировать российскими паспортами уже порядка 90% жителей новых субъектов РФ», — отметила Волк в Telegram-канале.

Документальная связь: новым регионам в марте разрешат голосовать по украинским паспортам
Такая возможность уже была у избирателей во время единого дня голосования в сентябре

Ранее, 13 декабря, зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев предложил на выборах в четырех новых регионах РФ с введенным военным положением разрешить избирателям предъявлять не только паспорта, но и другие документы. Булаев отметил, что есть еще жители в регионах, которые не получили паспорт России, но, несмотря на это, они являются гражданами страны. И их никто не может лишить права участвовать в выборах.

До этого, 29 сентября, школьникам из новых регионов вручили их первые российские паспорта в Зале славы Музея Победы в Москве. Торжественное мероприятие приурочено к 30 сентября — Дню воссоединения новых регионов с Россией. Документы получили 20 школьников из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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