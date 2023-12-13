ЦИК предложил голосовать в новых регионах РФ не только по паспорту

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предлагает на выборах в четырех регионах с введенным военным положением разрешить избирателям предъявлять не только паспорта, но и другие документы. Об этом в среду, 13 декабря, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания, трансляция велась на сайте комиссии.

«Определяется перечень документов, дано право избирательным комиссиям субъектов определить перечень документов, использование которых допускается вместо паспорта РФ», — сказал он.

Зампредседателя отметил, что есть еще жители в регионах, которые не получили паспорт России, но несмотря на это они являются гражданами страны. Лишить их активного избирательного права в таком случае будет бесчеловечным, таких полномочий никто не имеет, добавил Булаев.

Кроме того, он подчеркнул, что комиссия предлагает на выборах президента в связи с военным положением не публиковать списки избирательных участков с указанием мест нахождения участковых комиссий.

«Когда мы обсуждали этот документ, определяли, что безопасность членов комиссий, голосующих — это задача номер один. В какой-то степени эта задача решается и таким решением, не будем опубликовывать», — объяснил Булаев.

По словам зампредседателя, ЦИК имеет возможности довести до избирателей адреса и номера участков, на котором они могут проголосовать.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что выборы президента состоятся в новых регионах России, несмотря на военное положение. Данное решение было единогласно принято после консультаций с ФСБ, Минобороны и главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. При этом комиссия готова к возможным попыткам сорвать голосование в новых регионах, указал Булаев.

8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы президента РФ будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

В этот же день президент России Владимир Путин объявил о намерении участвовать в грядущих выборах после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Таким образом он ответил на просьбу председателя народного совета ДНР, Героя ДНР Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.