В аэропорту Оренбурга назвали причину временной задержки рейсов
Руководитель пресс-службы аэропорта Оренбурга Елена Городецкая подтвердила 31 декабря «Известиям» задержки ряда рейсов по причине неблагоприятных погодных условий.
О задержках рейсов в Сочи и Москву с вечера 30 декабря до этого сообщали пользователи социальных сетей, связывая это с пожаром на стройке рядом с воздушной гаванью, после которого пассажиров эвакуировали с территории аэропорта.
«Задержки связаны не с пожаром. В течение всего дня, 30 декабря, в Оренбурге наблюдались сложные метеоусловия, из-за этого часть рейсов была задержана, часть перенесена. Несколько самолетов, направлявшихся в Оренбург, ушли на запасной аэродром», — прокомментировала ситуацию Городецкая.
Она также уточнила, что пассажиров действительно эвакуировали в целях безопасности. По словам пресс-секретаря, на строительной площадке рядом с пассажирским терминалом произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля и возникло задымление. Его проверили и устранили силы противопожарной службы аэропорта, после чего пассажиры смогли вернуться, рассказала Городецкая.
По информации представителя аэропорта, сейчас рейсы начинают возвращаться к нормальному расписанию в связи с улучшением погодных условий. Предварительно, график вылетов будет полностью восстановлен до конца дня.
В пресс-службе транспортной прокуратуры также уточнили «Известиям», что в аэропорт выехал оренбургский транспортный прокурор для организации проверки.
Ранее, 24 декабря, ряд рейсов был задержан в аэропорту Сочи в связи со сложными метеоусловиями — сильным ветром, ливнями и грозами. Тогда на вылет из города отменили три авиарейса, еще пять задержали. При этом воздушная гавань продолжила работу в ограниченном режиме.