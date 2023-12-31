Ракетчики РВСН исполнили мечту мальчика стать помощником Деда Мороза

Ракетчики Бологовского соединения РВСН исполнили новогоднее желание мальчика Федора, который мечтал стать помощником Деда Мороза. Командир 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной дивизии РВСН гвардии полковник Андрей Малинин снял с «Елки желаний» шар с его новогодней мечтой.

«Уважаемый Федор! Новый год — это исполнение желаний, и, конечно, твое желание стать помощником Деда Мороза будет исполнено. В новом году желаю тебе здоровья, счастья, успехов в учебе. Всего самого хорошего», — сказал полковник Малинин.

Уже через некоторое время Дед Мороз рассказывал Федору о том, как на него по дороге в поселок Озерный налетела вьюга и разбросала из саней все подарки детям. Федор тут же вызвался на помощь и предложил использовать для поиска подарков в лесу квадрокоптер.

Вместе с оператором БПЛА Федор нашел разбросанные по лесу подарки и собрал их в мешок зимнего волшебника. Но тут появилось новое препятствие — вьюга замела все дороги.

«Не волнуйся, дедушка, в нашей дивизии есть БТР, который по любой дороге проедет», — сообщил Федор.

На дороге мальчика и Деда Мороза уже ждали военнослужащие на бронетранспортере, который легко и быстро домчал их по заснеженной дороге к новогодней елке. Дед Мороз поблагодарил Федора за помощь и вручил ему новогодний подарок.

29 декабря Минобороны РФ показало, как военнослужащие бригады управления 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в преддверии Нового года поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). В ответ малыши подготовили для бойцов стихи и песни, школьники устроили концерт.

30 декабря для детей бойцов, участвующих в спецоперации, провели праздник в преддверии Нового года в конном клубе «Середниково» в Московской области. На празднике дети попробовали верховую езду и посетили экскурсии, посвященные Новому году. В завершение для них подготовили праздничный стол и подарки.