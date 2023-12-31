Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенатор США раскритиковал передачу боеприпасов Израилю в обход конгресса
Мир
Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
Мир
Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах
Культура
Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт
Мир
Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Армия
Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
Мир
Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду
Мир
Совет ЕС впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии
Общество
Гладков рассказал о прибытии в Белгород полпреда в ЦФО Игоря Щеголева
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице и похолодании 31 декабря
Мир
В Сирии шииты атаковали две военные базы США
Мир
Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году

Ракетчики РВСН исполнили мечту мальчика стать помощником Деда Мороза

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракетчики Бологовского соединения РВСН исполнили новогоднее желание мальчика Федора, который мечтал стать помощником Деда Мороза. Командир 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной дивизии РВСН гвардии полковник Андрей Малинин снял с «Елки желаний» шар с его новогодней мечтой.

«Уважаемый Федор! Новый год — это исполнение желаний, и, конечно, твое желание стать помощником Деда Мороза будет исполнено. В новом году желаю тебе здоровья, счастья, успехов в учебе. Всего самого хорошего», — сказал полковник Малинин.

Уже через некоторое время Дед Мороз рассказывал Федору о том, как на него по дороге в поселок Озерный налетела вьюга и разбросала из саней все подарки детям. Федор тут же вызвался на помощь и предложил использовать для поиска подарков в лесу квадрокоптер.

Вместе с оператором БПЛА Федор нашел разбросанные по лесу подарки и собрал их в мешок зимнего волшебника. Но тут появилось новое препятствие — вьюга замела все дороги.

«Не волнуйся, дедушка, в нашей дивизии есть БТР, который по любой дороге проедет», — сообщил Федор.

На дороге мальчика и Деда Мороза уже ждали военнослужащие на бронетранспортере, который легко и быстро домчал их по заснеженной дороге к новогодней елке. Дед Мороз поблагодарил Федора за помощь и вручил ему новогодний подарок.

В гости к сказке: куда сходить с детьми в Новый год
«Известия» составили топ альтернативных елок, спектаклей и шоу, где можно провести каникулы со смыслом и пользой

29 декабря Минобороны РФ показало, как военнослужащие бригады управления 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в преддверии Нового года поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). В ответ малыши подготовили для бойцов стихи и песни, школьники устроили концерт.

30 декабря для детей бойцов, участвующих в спецоперации, провели праздник в преддверии Нового года в конном клубе «Середниково» в Московской области. На празднике дети попробовали верховую езду и посетили экскурсии, посвященные Новому году. В завершение для них подготовили праздничный стол и подарки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023