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Детям бойцов СВО устроили новогодний праздник в конном клубе в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Для детей бойцов, участвующих в спецоперации, провели праздник в предверии Нового года в конном клубе «Середниково» в Московской области. Мероприятие организовало МКУ «Малый бизнес Химки».

На празднике дети попробовали верховую езду и посетили экскурсии, посвященные Новому году. В завершении для них подготовили праздничный стол и подарки.

«Мы решили деткам сделать немножечко приятно. Это детки, чьи отцы сейчас находятся на СВО. Конечно же, для этих детей нужно сделать особый праздник, поэтому мы сегодня предлагаем им покататься на наших лошадках», — рассказала руководитель конного клуба «Середняково» Алина Алюшкина.

В рамках мероприятия участники попробовали почистить лошадей и узнали, как ухаживать за этими животными. Под конец детей угостили узбекским пловом, мандаринами и конфетами к чаю.

«Всё очень хорошо прошло. Больше всего понравилось, как чистить лошадь. Это такое увлекательное занятие», — поделился впечатлениями Николай.

В завершение детям также вручили новогодние подарки.

«Это наши семьи, и их дети — это наши дети»
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29 декабря Минобороны РФ показало, как военнослужащие бригады управления 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в преддверии Нового года поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). В ответ дети подготовили для бойцов стихи и песни, а школьники устроили концерт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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