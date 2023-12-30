Политолог указал на зарубежное происхождение снарядов ВСУ, использовавшихся для атаки на Белгород
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- Политолог указал на зарубежное происхождение снарядов ВСУ, использовавшихся для атаки на Белгород
Доктор политических наук Николай Баранов выразил уверенность в том, что кассетные боеприпасы, которые ВСУ использовали для атаки на Белгород, были поставлены из-за границы. Об этом он заявил в беседе с «Известиями» в субботу, 30 декабря.
«То есть украинцы сейчас стараются использовать все свои возможности для того, чтобы как можно больше создать негативный эффект, во-первых, в нашей стране, а во-вторых, для, наверное, западных спонсоров, чтобы показать, что украинские вооруженные силы не сидят на месте, что они могут эффективно поражать противника, неважно кого», — отметил Баранов.
По его словам, Киеву необходимо чем-то отвечать на успешные атаки Вооруженных сил РФ на украинские военные объекты.
«Украине нужно было что-то показать, что-то продемонстрировать в ответ. <...> Украина не может, скорее всего, уничтожить военные объекты у нас. Не знаю, что в Белгороде, в городе какие-то военные объекты есть, но для них очень важно, чтобы был очень громкий шум», — заключил эксперт.
Ранее латышский политолог Янис Кузинс в разговоре с «Известиями» указал на то, что нападение на Белгород стало следствием провала украинского контрнаступления. Не добившись успеха на поле боя, Киев перешел к террористическим действиям.
ВСУ нанесли удар по центру Белгорода днем 30 декабря. По последним данным, в результате атаки 108 человек получили ранения, 14 — погибли. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».
В МИД РФ, комментируя нападение на мирных граждан, заявили, что к нему причастны британские и американские консультанты, «регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений».
Москва призвала осудить совершенный ВСУ теракт. Кроме того, Россия запросила заседание СБ ООН по теме атаки на Белгород.