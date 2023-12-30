Более 200 т крепежа изготовили в Орле для трассы М-12
ГК «Параллель» поставила более 200 т высокопрочного мостового крепежа для строительства трех крупнейших мостов трассы М-12 «Восток». Весь крепеж изготовило производственное подразделение компании в Орле.
Группа компаний обеспечила весь необходимый сервис — нанесение защитного термодиффузионного покрытия, хранение, комплектацию, поставку крепежа точно на объект. Еще одну часть заказа — болты и гайки по ГОСТу 53664 — выполнил ОСПАЗ, пишет InfoOrel.ru.
Протяженность автодороги М-12 «Восток» превышает 800 км. Трасса объединяет пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан. Новая дорога сократила время в пути от Москвы до Казани почти в два раза.
В ходе строительства было возведено более 300 искусственных сооружений, в том числе три уникальных моста: вантовый — через Оку, монолитный — через Суру и трехкилометровый — через Волгу.