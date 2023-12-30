В WADA заявили о сложностях с получением от РФ взноса из-за санкций

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обсуждает с РФ получение ежегодного взноса, однако процесс усложняют санкции. Об этом 30 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«WADA поддерживает связь с государственными органами России с целью получения от них взноса за 2023 год. Продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс», — заявили в агентстве.

Отмечается, что WADA собирается получить от РФ в 2023 году взнос, составляющий чуть более $1,267 млн.

В ноябре в Министерстве спорта России сообщили, что страна готова направить ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство до конца текущего года в том случае, если будет определена универсальная формула финансирования. Разъяснения были даны ведомством после того, как главный юрист WADA Росс Венцель заявил, что организация создала рабочую группу «по вопросу отказа РФ и Белоруссии платить обязательные взносы в 2023 году».

В сентябре стало известно, что в соответствии с решением исполнительного комитета агентства в этом году ежегодный взнос России должен составить $1,2 млн. При этом в том месяце в Минспорте РФ заявили о необходимости выработки отдельного механизма внесения платы в WADA для стран, не входящих в Совет Европы. Отмечалось, что этот вопрос уже поднят российской стороной.