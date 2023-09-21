Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн

В Министерстве спорта РФ заявили, что к России после прекращения ее членства в Совете Европы (СЕ) не могут быть применены старые критерии по внесению размера обязательного ежегодного взноса в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила в пресс-службе ведомства в четверг, 21 сентября.

Там указали на то, что в Европе ежегодные взносы стран в WADA привязаны к шкале взносов в бюджет СЕ, членом которого Россия уже не является.

«В соответствии с решением исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить $1,2 млн. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что в связи с этим фактом необходимо выработать отдельный механизм внесения взносов в WADA для стран, не входящих в СЕ, и этот вопрос уже поднят российской стороной. Его рассмотрение руководством WADA запланировано на 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет во Франции с 25 по 27 октября.

Россия объявила, что выходит из Совета Европы в середине марта. Как отмечал тогда депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой, вся ответственность за разрыв диалога с РФ с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что выход России из СЕ подразумевает выход из всех его институтов и механизмов.