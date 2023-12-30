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Путин из европейских лидеров поздравил с Новым годом только Вучича и Орбана

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Президент России Владимир Путин направил главам ряда государств поздравления с Новым годом и Рождеством, среди европейских лидеров их получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении Орбану глава государства отметил динамику российско-венгерских отношений, которую удалось сохранить даже в сложной международной обстановке.

«Президент России подтвердил настрой на продолжение конструктивного, прагматичного взаимодействия, позволяющего воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты, что в полной мере отвечает интересам российского и венгерского народов», — говорится в сообщении.

В другом поздравлении, направленном Вучичу, Путин напомнил про многовековые традиции отношений РФ и Сербии.

«В адресованном президенту Республики Сербия Александру Вучичу поздравлении Владимир Путин сделал акцент на том, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между Россией и Сербией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном ключе, и выразил готовность к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — указано в тексте.

Поздравления Путина не получили руководители таких недружественных России стран, как США, Великобритания, Германия, Франция и Япония. Также в числе адресатов нет президента Украины. В то же время они были направлены лидерам странам БРИКС и Содружества Независимых Государств (СНГ), Абхазии, Южной Осетии, Китая и Турции.

Кроме того, в числе бывших глав государств и правительств российский лидер поздравил Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна (Армения), Нурсултана Назарбаева (Казахстан), Николя Саркози (Франция) и Герхарда Шрёдера (Германия).

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До этого, 25 декабря, Путин также направил Вучичу поздравления с предстоящими Новым годом и Рождеством, выразив надежду на продолжение диалога и сотрудничества между двумя странами. Он пожелал Вучичу здоровья, благополучия и успехов, а сербскому народу — процветания и мира.

О том, что российский лидер не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством глав недружественных стран, 23 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тогда же он отметил, что предновогодняя неделя в работе президента будет напряженной.

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