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Путин поздравил Вучича с Новым годом и Рождеством

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин направил своему сербскому коллеге Александру Вучичу поздравления с предстоящими Новым годом и Рождеством, выразив надежду на продолжение диалога и сотрудничества между двумя странами. Текст сообщения опубликовала пресс-служба администрации сербского лидера.

«Несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения России и Сербии, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе», — написал Путин, отметив, что рассчитывает на продуктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

Он также пожелал Вучичу здоровья, благополучия и успехов, а сербскому народу — процветания и мира.

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Ранее, 23 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский глава государства не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных стран. Он также рассказал, что предновогодняя неделя будет напряженной в работе президента.

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