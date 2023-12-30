Реклама
Прямой эфир
Экономика
В МИД РФ напомнили об отсутствии точки в вопросе отказа ЕС от газа из России
Мир
Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине
Мир
На Украине признали негативные последствия в случае бойкота Олимпиады-2024
Мир
MWM сообщил об уничтожении РФ складов с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
Экономика
Правительство РФ продлило запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года
Мир
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Мир
Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Экономика
Решетников назвал улучшение оценок ВВП доказательством устойчивости экономики РФ
Мир
ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 21 тыс. человек на запорожском направлении
Мир
Украинские СМИ сообщили о запрете на выезд с Украины мужчин с инвалидностью
Происшествия
В белгородском поселке Уразово после атаки ВСУ повреждены почти 50 домов
Политика
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Политика
Более 500 тыс. подписей собрали в РФ в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Мир
Foreign Policy после российских ударов предрек ВСУ потерю новых территорий

В Турции частный самолет выехал за пределы ВПП при посадке в аэропорту

0
Фото: Haber Global/haberglobal.com.tr
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турции частный самолет, вылетевший из Стамбула, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города Диярбакыр на юго-востоке страны, к месту происшествия направлены группы помощи. Об этом сообщает издание Haber Global 30 декабря.

Частный самолет типа Cessna 560XL Citation XLS с пассажирами вылетел из аэропорта имени Ататюрка в 08:30 для выполнения рейса в Диярбакыр. Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Диярбакыра, где был густой туман. После аварии пассажиров эвакуировали, а на место происшествия направили спасательные бригады.

Работа по возвращению самолета на ВПП продолжается.

Утильные истории: севший в пшеничном поле самолет разберут на запчасти
Какая судьба ждет лайнер «Уральских авиалиний» и посадивших его пилотов

28 декабря самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» с пассажирами совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы в Якутии. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск. Из видео следует, что самолет стоит почти посередине покрытой льдом реки. Видны также следы самолета в несколько сотен метров, которые он оставил на снегу при посадке. В результате посадки пострадавших не было, экипаж и пассажиров доставили в аэропорт Якутска. Якутская транспортная прокуратура начала доследственную проверку.

Также 8 декабря, самолет авиакомпании «Сибирь» совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства случившегося. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023