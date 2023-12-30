В Турции частный самолет выехал за пределы ВПП при посадке в аэропорту
В Турции частный самолет, вылетевший из Стамбула, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города Диярбакыр на юго-востоке страны, к месту происшествия направлены группы помощи. Об этом сообщает издание Haber Global 30 декабря.
Частный самолет типа Cessna 560XL Citation XLS с пассажирами вылетел из аэропорта имени Ататюрка в 08:30 для выполнения рейса в Диярбакыр. Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Диярбакыра, где был густой туман. После аварии пассажиров эвакуировали, а на место происшествия направили спасательные бригады.
Работа по возвращению самолета на ВПП продолжается.
28 декабря самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» с пассажирами совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы в Якутии. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск. Из видео следует, что самолет стоит почти посередине покрытой льдом реки. Видны также следы самолета в несколько сотен метров, которые он оставил на снегу при посадке. В результате посадки пострадавших не было, экипаж и пассажиров доставили в аэропорт Якутска. Якутская транспортная прокуратура начала доследственную проверку.
Также 8 декабря, самолет авиакомпании «Сибирь» совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства случившегося. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.