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В Якутии пассажирский самолет сел на реку Колыма

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Фото: t.me/vstproc
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Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» с пассажирами в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, прокуратура региона начала проверку инцидента. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в четверг, 28 декабря.

«28 декабря 2023 года в утреннее время воздушное судно Ан-24, выполнявшее пассажирский рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск, при заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма», — сказано в сообщении.

Отмечается, что причиной авиационного события, по предварительной информации, является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна. Экипаж и пассажиры воздушного судна не пострадали, сейчас они ожидают вылета в аэропорту.

«Якутской транспортной прокуратурой организованы проведение проверки по указанному факту и координация деятельности правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе.

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Ранее, 22 декабря, источник «Известий» сообщил, что пассажира рейса Екатеринбург – Благовещенск приняли за покойника, в связи с чем экстренно посадили борт в Сургуте. Как проинформировал источник, у пассажира поднялось давление, он перестал подавать признаки жизни. Один из медиков, пытавшийся реанимировать больного, констатировал его смерть, при этом продолжил реанимационные мероприятия. По прилете судна в Сургут его встречали врачи. Мужчина, объявленный покойным, пришел в себя.

Перед этим, 8 декабря, самолет авиакомпании «Сибирь» совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности.

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