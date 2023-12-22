Пассажира рейса приняли за покойника и экстренно посадили борт в Сургуте
Пассажира рейса Екатеринбург – Благовещенск приняли за покойника, в связи с чем экстренно посадили борт в Сургуте, сообщил 22 декабря источник «Известий».
Самолет «Уральских авиалиний» вылетел на Дальний Восток накануне вечером. У одного из пассажиров поднялось давление, он перестал подавать признаки жизни. Подумав, что человек умирает, экипаж решил совершить посадку в ближайшем аэропорту.
Один из медиков, пытавшийся реанимировать больного, констатировал его смерть, при этом продолжил реанимационные мероприятия.
По прилете судна в Сургут его встречали врачи. Мужчина, объявленный покойным, пришел в себя. 41-летнего Романа Б. госпитализировали, а борт направился в Благовещенск.
Ранее, 11 декабря, самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, экстренно сел в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира. Командир воздушного судна решил посадить самолет на запасном аэродроме, сообщив по радиосвязи о проблеме на борту.