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Правительство продлило отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правительство РФ продлило на 2024 год отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщается на сайте кабмина 30 декабря.

Уточняется, что в 2024 году расчет пеней и штрафов будет основываться на ключевой ставке Банка России в 9,5% годовых, действовавшей на 27 февраля 2022 года.

Отмечается, что по Жилищному кодексу величина пени за неполную и несвоевременную оплату за ЖКУ определяется с учетом ключевой ставки ЦБ, которая существует на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Также подчеркивается, что возможность такого регулирования в сфере ЖКХ появилась у кабмина благодаря федеральному закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным 14 марта 2022 года.

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Ранее, 14 декабря, Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ. Об этом он сообщил в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Кроме того, российский лидер отметил, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно. А также опережающим темпом должны расти доходы россиян, подчеркнул он.

Ранее, в ноябре стало известно, что на начало IV квартала этого года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам составил 7,9 млн. Это почти на 15 тыс. исполнительных производств меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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