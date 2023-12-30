Правительство продлило отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ

Правительство РФ продлило на 2024 год отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщается на сайте кабмина 30 декабря.

Уточняется, что в 2024 году расчет пеней и штрафов будет основываться на ключевой ставке Банка России в 9,5% годовых, действовавшей на 27 февраля 2022 года.

Отмечается, что по Жилищному кодексу величина пени за неполную и несвоевременную оплату за ЖКУ определяется с учетом ключевой ставки ЦБ, которая существует на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Также подчеркивается, что возможность такого регулирования в сфере ЖКХ появилась у кабмина благодаря федеральному закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным 14 марта 2022 года.

Ранее, 14 декабря, Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ. Об этом он сообщил в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Кроме того, российский лидер отметил, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно. А также опережающим темпом должны расти доходы россиян, подчеркнул он.

Ранее, в ноябре стало известно, что на начало IV квартала этого года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам составил 7,9 млн. Это почти на 15 тыс. исполнительных производств меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.