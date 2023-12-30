Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы

Внештатная помощница главнокомандующего Вооруженных сил Украины Алла Мартынюк, которая была уволена после своего призыва к украинцам «не бояться умирать на фронта», в прошлом была солисткой известной в РФ поп-группы «Сливки». Об этом 29 декабря написало украинское издание «Страна.ua».

«39-летняя Алла Мартынюк, которую после ее скандальных заявлений уволил с должности внештатной помощницы главком ВСУ Залужный, в прошлом была известна как солистка российской группы «Сливки», — обратили внимание журналисты.

По их данным, Мартынюк родилась в Киеве, училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, а в 2002 году оставила учебу ради начала в Москве карьеры певицы. Солисткой группы она была в 2002–2003 годах.

Отмечается, что в Москве артистка проживала до 2008 года, успев за указанный период дебютировать в комедийном боевике «Ненасытные» и сняться еще в 14 фильмах и сериалах. Кроме того, в российской столице Мартынюк в первый раз вышла замуж и родила дочь.

По информации издания, в 2008 году артистка вернулась в Киев после развода. В 2014 года она поддержала госпереворот на Украине, а после начала «антитеррористической операции» (АТО) украинских войск стала волонтером.

Ранее, 29 декабря, в украинском сегменте интернета появился ролик, в котором тогда еще внештатная советница главнокомандующего ВСУ Мартынюк призывает военнообязанных украинских граждан не бояться умереть на фронте. По ее словам, смерть настигнет каждого, поэтому и лучше умереть достойно. В тот же день главком ВСУ Залужный принял решение ее уволить.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.