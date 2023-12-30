Реклама
Прямой эфир
Экономика
В МИД РФ напомнили об отсутствии точки в вопросе отказа ЕС от газа из России
Политика
Путин отметил развитие взаимоотношений России и Туркмении
Политика
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Происшествия
Восемь человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом под Волгоградом
Экономика
Правительство РФ продлило запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года
Мир
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Мир
Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Экономика
Решетников назвал улучшение оценок ВВП доказательством устойчивости экономики РФ
Общество
В Московском зоопарке рассказали о рекордном потомстве семейства капибар за год
Экономика
В МИД заявили об открытости Москвы к разговору с Западом о замороженных активах
Происшествия
В белгородском поселке Уразово после атаки ВСУ повреждены почти 50 домов
Армия
МО РФ заявило об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины в Черном море
Политика
Более 500 тыс. подписей собрали в РФ в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Мир
Foreign Policy после российских ударов предрек ВСУ потерю новых территорий
Сюжет:

Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы

«Страна.ua»: уволенная помощница Залужного Мартынюк была певицей в Москве
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внештатная помощница главнокомандующего Вооруженных сил Украины Алла Мартынюк, которая была уволена после своего призыва к украинцам «не бояться умирать на фронта», в прошлом была солисткой известной в РФ поп-группы «Сливки». Об этом 29 декабря написало украинское издание «Страна.ua».

«39-летняя Алла Мартынюк, которую после ее скандальных заявлений уволил с должности внештатной помощницы главком ВСУ Залужный, в прошлом была известна как солистка российской группы «Сливки», — обратили внимание журналисты.

По их данным, Мартынюк родилась в Киеве, училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, а в 2002 году оставила учебу ради начала в Москве карьеры певицы. Солисткой группы она была в 2002–2003 годах.

Отмечается, что в Москве артистка проживала до 2008 года, успев за указанный период дебютировать в комедийном боевике «Ненасытные» и сняться еще в 14 фильмах и сериалах. Кроме того, в российской столице Мартынюк в первый раз вышла замуж и родила дочь.

По информации издания, в 2008 году артистка вернулась в Киев после развода. В 2014 года она поддержала госпереворот на Украине, а после начала «антитеррористической операции» (АТО) украинских войск стала волонтером.

Повестка под елку: новый закон о мобилизации может склонить Украину к миру
Власти хотят призывать инвалидов, молодежь и беженцев

Ранее, 29 декабря, в украинском сегменте интернета появился ролик, в котором тогда еще внештатная советница главнокомандующего ВСУ Мартынюк призывает военнообязанных украинских граждан не бояться умереть на фронте. По ее словам, смерть настигнет каждого, поэтому и лучше умереть достойно. В тот же день главком ВСУ Залужный принял решение ее уволить.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023