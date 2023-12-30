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Правительство РФ продлило запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Правительство РФ продлило до 30 июня 2024 года запрет на экспорт риса. Информация об этом размещена на сайте кабмина в субботу, 30 декабря.

Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что для запрета на вывоз риса будут действовать исключения. Так, запрет не будет распространяться на поставки в государства — члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.

«Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — указано на сайте.

Также еще одним постановлением правительство установило квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

С 1 января квота на экспорт зерновых культур составит 2,1 млн т, на экспорт подсолнечного масла – 106,5 тыс. т, подсолнечного шрота – 140,9 тыс. т. Квоты будут действовать до 31 декабря 2024 года.

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23 декабря правительство РФ утвердило квоту на экспорт зерна в 2024 году. Так, с 15 февраля по 30 июня 2024 года она составит 24 млн т. Квота распространяется на поставки пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи за пределы ЕАЭС.

14 ноября стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила тарифные квоты на экспорт зерновых в размере 25,5 млн т с 15 февраля до 30 июня 2023 года. Квоты распространяются на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что РФ в этом году побила исторический рекорд по сбору зерна — более 150 млн т.

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