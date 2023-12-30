Правительство РФ продлило запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года

Правительство РФ продлило до 30 июня 2024 года запрет на экспорт риса. Информация об этом размещена на сайте кабмина в субботу, 30 декабря.

Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что для запрета на вывоз риса будут действовать исключения. Так, запрет не будет распространяться на поставки в государства — члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.

«Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — указано на сайте.

Также еще одним постановлением правительство установило квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

С 1 января квота на экспорт зерновых культур составит 2,1 млн т, на экспорт подсолнечного масла – 106,5 тыс. т, подсолнечного шрота – 140,9 тыс. т. Квоты будут действовать до 31 декабря 2024 года.

23 декабря правительство РФ утвердило квоту на экспорт зерна в 2024 году. Так, с 15 февраля по 30 июня 2024 года она составит 24 млн т. Квота распространяется на поставки пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи за пределы ЕАЭС.

14 ноября стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила тарифные квоты на экспорт зерновых в размере 25,5 млн т с 15 февраля до 30 июня 2023 года. Квоты распространяются на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что РФ в этом году побила исторический рекорд по сбору зерна — более 150 млн т.