Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 2024 году в размере 24 млн т
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года составит 24 млн т. Информация об этом появилась на официальном сайте правовой информации РФ 23 декабря.
Речь идет о постановлении правительства Российской Федерации от 23.12.2023 №2283 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 года №2595».
Квота распространяется на поставки пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи за пределы ЕАЭС.
14 ноября стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила тарифные квоты на экспорт зерновых в размере 25,5 млн т с 15 февраля до 30 июня 2023 года. Квоты распространяются на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что РФ в этом году побила исторический рекорд по сбору зерна — более 150 млн т.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 27 сентября заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, страна увеличивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки.