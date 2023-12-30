Исследование выявило рост экономического пессимизма на Западе

У жителей стран Запада усиливается пессимизм в отношении экономики своих стран, тогда как в государствах Востока и Юга растут экономические надежды. На это указывают результаты глобального соцопроса Gallup International, которые 30 декабря опубликовало «РИА Новости».

По оценке экспертов, в мире надолго воцарился глобальный экономический спад, что отражается в настроениях жителей планеты. 39% из них ожидают от следующего года увеличения числа экономических трудностей, тогда как позитивно настроены в этом отношении только 26% респондентов. Еще 29% опрошенных считают, что в экономическом отношении следующий год будет таким же, как и предыдущий.

«То есть экономический негативизм в мире преобладает, как и в предыдущие годы. При этом в наибольшей степени пессимизм сгущается на Западе», — говорится в тексте.

Аналитики отметили, что в Европе нет оптимистично настроенных в отношении экономических изменений стран, за исключением Албании и самопровозглашенного края Косово. В то же время, таких много среди государств Востока и Глобального Юга.

В «отрицательную зону» представленного индекса экономической надежды вошли Германия (-54) и другие европейские страны, а также Канада (-36) и США (-22). С другой стороны, список «оптимистов» возглавила Саудовская Аравия с индексом в 78 пунктов. Кроме того, в Индии он равен 0, что означает равное количество экономических пессимистов и оптимистов.

Что касается России, по данным опроса, 39% ее граждан ожидают в новом году экономических трудностей, тогда как на улучшения в экономике надеются 12% респондентов. При этом эксперты добавляют, что ситуация с экономическими надеждами в РФ в сравнении с предыдущими годами взяла курс на восстановление и показывает заметную положительную динамику.

Глобальный социологический опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International под названием «Конец года» проходил в 40 странах мира. В рамках него в октябре–декабре 2023 года были опрошены более 40 тыс. человек. В России его проводил холдинг «Ромир», который опросил 1500 респондентов по национальной репрезентативной выборке.

Ранее, 21 декабря, Институт экономических исследований ifo опубликовал итоги опроса, согласно которым жители Германии экономят на рождественских подарках. Сообщалось, что для многих ритейлеров рождественский бизнес в первые недели декабря прошел не так хорошо, как ожидалось. Ожидания на ближайшие месяцы также ухудшились и остаются преимущественно пессимистичными.

18 декабря американский телеканал Fox News представил данные, что минимум 78% граждан США оценивают состояние экономики страны как плохое. Отмечалось, что это на 9% пунктов больше, чем было в начале президентского срока Джо Байдена. Кроме того, опрос показал, что 68% респондентов в целом недовольны ходом дел в Соединенных Штатах — по сравнению с 53%, которые также были зафиксированы в начале президентства Байдена.