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Исследование выявило рост экономического пессимизма на Западе

Соцопрос Gallup: экономические надежды тают у населения на Западе и восходят на Востоке
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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У жителей стран Запада усиливается пессимизм в отношении экономики своих стран, тогда как в государствах Востока и Юга растут экономические надежды. На это указывают результаты глобального соцопроса Gallup International, которые 30 декабря опубликовало «РИА Новости».

По оценке экспертов, в мире надолго воцарился глобальный экономический спад, что отражается в настроениях жителей планеты. 39% из них ожидают от следующего года увеличения числа экономических трудностей, тогда как позитивно настроены в этом отношении только 26% респондентов. Еще 29% опрошенных считают, что в экономическом отношении следующий год будет таким же, как и предыдущий.

«То есть экономический негативизм в мире преобладает, как и в предыдущие годы. При этом в наибольшей степени пессимизм сгущается на Западе», — говорится в тексте.

Аналитики отметили, что в Европе нет оптимистично настроенных в отношении экономических изменений стран, за исключением Албании и самопровозглашенного края Косово. В то же время, таких много среди государств Востока и Глобального Юга.

В «отрицательную зону» представленного индекса экономической надежды вошли Германия (-54) и другие европейские страны, а также Канада (-36) и США (-22). С другой стороны, список «оптимистов» возглавила Саудовская Аравия с индексом в 78 пунктов. Кроме того, в Индии он равен 0, что означает равное количество экономических пессимистов и оптимистов.

Что касается России, по данным опроса, 39% ее граждан ожидают в новом году экономических трудностей, тогда как на улучшения в экономике надеются 12% респондентов. При этом эксперты добавляют, что ситуация с экономическими надеждами в РФ в сравнении с предыдущими годами взяла курс на восстановление и показывает заметную положительную динамику.

Глобальный социологический опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International под названием «Конец года» проходил в 40 странах мира. В рамках него в октябре–декабре 2023 года были опрошены более 40 тыс. человек. В России его проводил холдинг «Ромир», который опросил 1500 респондентов по национальной репрезентативной выборке.

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Ранее, 21 декабря, Институт экономических исследований ifo опубликовал итоги опроса, согласно которым жители Германии экономят на рождественских подарках. Сообщалось, что для многих ритейлеров рождественский бизнес в первые недели декабря прошел не так хорошо, как ожидалось. Ожидания на ближайшие месяцы также ухудшились и остаются преимущественно пессимистичными.

18 декабря американский телеканал Fox News представил данные, что минимум 78% граждан США оценивают состояние экономики страны как плохое. Отмечалось, что это на 9% пунктов больше, чем было в начале президентского срока Джо Байдена. Кроме того, опрос показал, что 68% респондентов в целом недовольны ходом дел в Соединенных Штатах — по сравнению с 53%, которые также были зафиксированы в начале президентства Байдена.

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