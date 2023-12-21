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Жители Германии начали экономить на рождественских подарках

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sylvio Dittrich
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Жители Германии экономят на рождественских подарках, об этом свидетельствуют данные опроса Института экономических исследований ifo, которые опубликованы 21 декабря.

По данным ifo, ситуация с бизнесом в розничном секторе значительно ухудшилась. В пунктах показатель снизился с –8,8 в ноябре до –12,1 в декабре. Сообщается, что для многих ритейлеров рождественский бизнес в первые недели декабря прошел не так хорошо, как ожидалось. Ожидания на ближайшие месяцы также ухудшились и остаются преимущественно пессимистичными.

Розничные продавцы игрушек, электроники, электронных бытовых приборов более пессимистично оценивают свою ситуацию с продажами в декабре, чем в ноябре. При этом обычно в этих отраслях очень высокий процент выручки приходится именно на период рождественских праздников.

«Для хозяйственных и мебельных магазинов ситуация несколько улучшилась, но все еще остается мрачной. В основном хорошая ситуация с продажами сейчас в аптеках», — сообщается в статье.

По словам эксперта ifo, Патрика Хепперна, немцы ощутимо начали экономить перед Рождеством, что может обеспечить тяжелое начало года для бизнеса в стране.

«Сохраняющаяся заметная экономность потребителей, вероятно, даст сектору розничной торговли трудное начало 2024 года. Тем не менее снижение инфляции и рост заработной платы, вероятно, укрепят покупательскую способность и создадут больший спрос в розничном секторе в течение года», — говорит Хеппнер.

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Ранее, 20 декабря, стало известно, сколько в среднем россияне тратят на новогодние подарки и что запланировали делать перед праздником. По данным опроса, средняя стоимость новогодних подарков по стране составила 1116 рублей, организация досуга на новогодние праздники — 1091 рубль, доставка подарков — 1216 рублей, новогодний макияж — 1711 рублей, новогодняя фотосессия — 2328 рублей. Также многие россияне запланировали нарядить елку и украсить дом перед праздником — 1308 рублей.

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