В новых внутренних паспортах России появится биометрия

Паспорта РФ нового образца могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными. Информация об этом появилась в постановлении правительства РФ на официальном сайте правовой информации.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Обновленные регламенты связаны с принятием нового закона о гражданстве.

«В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)», — указано на сайте

При этом, как уточняется в постановлении, паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования — они будут действовать до их плановой замены.

Ранее, 22 ноября, президент России Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства России и о порядке принесения присяги для его получения. При этом сам текст присяги не изменился.

Также в сентябре Путин заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в России специалистов. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в стране.